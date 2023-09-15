Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile telefonda görüştü.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Osmani telefon görüşmesinde, Kuzey Makedonya’nın dönem başkanlığı çerçevesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ilgili konuları ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.