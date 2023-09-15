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Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Osmani telefon görüşmesinde, Kuzey Makedonya’nın dönem başkanlığı çerçevesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ilgili konuları ele aldı.

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