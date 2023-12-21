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Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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