Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.