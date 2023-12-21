Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.
İstanbul
Metro hattının Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılınca duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.
Kalabalık nedeniyle metro araçlarına binmek isteyenler güçlük çekti.
Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.