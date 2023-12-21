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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Adem Koç  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda arıza nedeniyle yoğunluk yaşandı

İstanbul

Metro hattının Sabiha Gökçen Havalimanı yönünde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılınca duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

Kalabalık nedeniyle metro araçlarına binmek isteyenler güçlük çekti.

Arızanın giderilmesinin ardından metro seferleri normale döndü.

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