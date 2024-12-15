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Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimi bu ay sonu başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimine bu ay sonu başlayacaklarını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde anahtar teslimi bu ay sonu başlıyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte daha güçlü Anadolu, daha güçlü Hatay için aralıksız çalışıyoruz. Sağlam zeminlerde güvenli, dirençli konutlarımız 11 ilde yükseliyor. Hatay'daki 600 Evler Sitesi'nde yeni yuvalarımızın anahtar teslimine bu ay sonu başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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