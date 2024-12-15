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Beyoğlu'nda metruk binada kısmi çökme meydana geldi

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Mustafa Mert Karaca  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Beyoğlu'nda metruk binada kısmi çökme meydana geldi Fotoğraf: Mustafa Mert Karaca/AA

İstanbul

Sütlüce Mahallesi Elif Efendi Sokak'taki 2 katlı metruk binanın bir kısmı, etkili olan yağışın da etkisiyle çöktü.

Beyoğlu Belediyesince tehlikeli yapı olduğu gerekçesiyle sac levhalarla çevresi kapatılan binadan kopan parçaların bir kısmı yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın bulunduğu sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Binadan düşen parçalar nedeniyle trafiğe kapanan sokak, belediye ekiplerinin kepçe yardımıyla yolu temizlemesinin ardından trafiğe açıldı.

Binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

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