Hatay'da zeytinlik ve kamışlık alanda yangın çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve kamışlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Hatay
Mağaracık Kum Tepe mevkisindeki zeytinlik ve kamışlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin yangın söndürme çalışmalarına, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.