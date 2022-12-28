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Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Hikmet Say   | 28.12.2022
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Hatay

İş yerine gitmek için Atatürk Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sabahattin S'ye (35) sahipsiz köpekler saldırdı.

Çevredekiler duruma müdahale ederek köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralanan Sabahattin S, kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sebahattin S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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