Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Hatay
İş yerine gitmek için Atatürk Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sabahattin S'ye (35) sahipsiz köpekler saldırdı.
Çevredekiler duruma müdahale ederek köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.
Yaralanan Sabahattin S, kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Sebahattin S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.