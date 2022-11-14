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Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, parkta sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu yaralanan kişi tedaviye alındı.

Hikmet Say   | 14.11.2022
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atatürk Sahil Parkı'nda yürüyüşe çıkan 65 yaşındaki Refik Sahillioğulları, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sahillioğulları'nın bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı.

Kolundan ve bacağından yaralanan Sahillioğulları, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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