Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, parkta sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu yaralanan kişi tedaviye alındı.
Hatay
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atatürk Sahil Parkı'nda yürüyüşe çıkan 65 yaşındaki Refik Sahillioğulları, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Sahillioğulları'nın bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı.
Kolundan ve bacağından yaralanan Sahillioğulları, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.