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Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmet Karakaş   | 14.11.2022
Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."

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