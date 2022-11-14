Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2022
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.#BizKazanacağız🇹🇷 pic.twitter.com/0hjqmP3EFc
"Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.