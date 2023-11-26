Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay
İlçe genelinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İlçede, yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.