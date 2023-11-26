Dolar
28.87
Euro
31.59
Altın
2,001.02
ETH/USDT
2,052.90
BTC/USDT
37,298.00
BIST 100
7,959.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile Beşiktaş maçının ardından, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Yılport Samsunspor Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu - VTR-
logo
Gündem

Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Hikmet Say  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay

İlçe genelinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçede, yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bolat, Esendere'de 119,7 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi
AFAD, olumsuz hava koşullarından etkilenen 198 kişiyi kurtardı
Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
İstanbul Valiliği kentteki fırtınanın bu gece etkisini kaybedeceğini duyurdu
İstanbul Aile Vakfından "Küresel Tehditlere Karşı Aile" çalıştayı

Benzer haberler

Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı

Depremde hayatını kaybeden polis memuru Berber'in adı Hatay'da kütüphanede yaşatılacak

Depremden sağ kurtulan öğretmenler, yaşadıkları acıyı öğrencileriyle unutuyor

Depremden sağ kurtulan öğretmenler, yaşadıkları acıyı öğrencileriyle unutuyor
Depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı süren kalıcı konutlar havadan görüntülendi

Depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı süren kalıcı konutlar havadan görüntülendi
Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi

Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet