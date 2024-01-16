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Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Mehmet Bayrak  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı araçlar da su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kaldı.

Belediye ekiplerinin su birikintileri oluşan alanlardaki çalışmaları sürüyor.

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