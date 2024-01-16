Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Hatay
Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Bazı araçlar da su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kaldı.
Belediye ekiplerinin su birikintileri oluşan alanlardaki çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.