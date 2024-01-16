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Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK’nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 25 şüphelinin terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması TJA içerisinde örgütle bağını kesen, uzaklaşan şahısları örgüte yeniden kazandırmak amacıyla hareket ettiği belirlendi.

Mevcut durumdaki müzahir kitleyi de örgütlenme faaliyetleriyle harekete geçirip zayıflayan örgütsel faaliyetleri yeniden oluşturmayı, taban desteğini arttırmayı ve örgütün tabanını dinamik hale getirmeyi amaçladığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

İstanbul'un 11 ilçesi ile 2 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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