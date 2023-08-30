Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay
Gece başlayan ve şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle ilçedeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise su birikintisinde arızalandı.
Belediye ve trafik ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemleri sürüyor.
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