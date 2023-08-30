Dolar
26.60
Euro
28.90
Altın
1,936.21
ETH/USDT
1,730.00
BTC/USDT
27,697.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ali Kemal Zerenli  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay

Gece başlayan ve şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle ilçedeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise su birikintisinde arızalandı.

Belediye ve trafik ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Maslak'taki binalara Türk bayrakları asıldı
Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi

Benzer haberler

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hatay çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Adana'da sağanak etkili oldu

Adana'da sağanak etkili oldu
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya ve çevresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet