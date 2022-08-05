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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Erdal Türkoğlu   | 05.08.2022
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Hatay

İkiz Köprü mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.

Yangına müdahale ediliyor.

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