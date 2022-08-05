Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Hatay
İkiz Köprü mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.
Yangına müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.