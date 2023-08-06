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Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hikmet Say  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana

Samandağ-Arsuz yolunda makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, 3 itfaiye aracı, 1 tanker su ve 10 itfaiye erinin müdahalesiyle söndürüldü.


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