Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay’ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana
Samandağ-Arsuz yolunda makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, 3 itfaiye aracı, 1 tanker su ve 10 itfaiye erinin müdahalesiyle söndürüldü.
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