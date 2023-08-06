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Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 19'uncu yardım uçağını gönderdi

Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 19'uncu yardım uçağını gönderdiği belirtildi.

İbrahim Khazen, Çağrı Koşak  | 06.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 19'uncu yardım uçağını gönderdi

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, 27 tondan fazla tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 19'uncu yardım uçağının başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na hareket ettiğini bildirdi.

Yardım uçağının, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu "yardım köprüsü" kapsamında gönderildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan, 18'inci yardım uçağını Türkiye'ye dün göndermişti.

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