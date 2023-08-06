Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 19'uncu yardım uçağını gönderdi
Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 19'uncu yardım uçağını gönderdiği belirtildi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, 27 tondan fazla tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 19'uncu yardım uçağının başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na hareket ettiğini bildirdi.
Yardım uçağının, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu "yardım köprüsü" kapsamında gönderildiği ifade edildi.
Suudi Arabistan, 18'inci yardım uçağını Türkiye'ye dün göndermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.