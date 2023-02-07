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Hatay'da depremin 37. saatinde 6 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı. VTR
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Hatay'da itfaiye ekipleri 1 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 24 kişiyi enkazdan çıkardı.

Ayşe Yıldız, Süleyman Elçin   | 07.02.2023
Hatay'da itfaiye ekipleri 1 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı

Antalya

Hatay'da enkaz altında kalan 1 yaşındaki bebek, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince enkazdan kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri enkaz altında kalan 1 yaşındaki kız bebeğe ulaştı.

İtfaiye eri, enkazdan kurtardığı bebeği "Kuzum" diye öperek battaniyeye sardı ve ambulans ekiplerine teslim etti.

Antalya itfaiyesi 24 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Antalya itfaiyesi dünden bu yana 24 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Belediye ekipleri, Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Samet isimli genci de saatler süren titiz çalışmayla kurtardı.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in depremden etkilenen Adana ve Hatay'a gittiği öğrenildi.

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