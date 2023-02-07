Dolar
18.83
Euro
20.14
Altın
1,876.39
ETH/USDT
1,636.00
BTC/USDT
22,949.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'da depremin 37. saatinde 6 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı. VTR
logo
Gündem

İstanbul Valiliği: Deprem bölgesine 14 bin 451 personel ve AFAD gönüllüsü gönderildi

Valilikten yapılan açıklamada, "Deprem bölgesine 14 bin 451 personel ve AFAD gönüllüsü ile 515 iş makinesi, 265 yardım tırı, 4 bin 423 çadır, 58 ambulans ve UMKE aracının sevk edildiği belirtildi

İrem Demir   | 07.02.2023
İstanbul Valiliği: Deprem bölgesine 14 bin 451 personel ve AFAD gönüllüsü gönderildi

İstanbul

İstanbul Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere gönderilen personel ve yardım malzemesi bilgisini paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen illere, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonuyla sevk edilen personel, araç, iş makinesi ve ayni yardım malzemesi sevkiyatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Deprem bölgesine 81 uçağın gittiği belirtilen açıklamada, 14 bin 451 personel ve AFAD gönüllüsünün gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, 58 ambulans ile UMKE aracı, 515 iş makinesi, 22 arama-kurtarma-keşif-müdahale aracı, 265 yardım tırı ve 9 K9 köpeğinin de afet bölgesine sevk edildiği bildirildi.

Ayni yardımlara da yer verilen açıklamada, 4 bin 407 çadır, 16 genel maksatlı çadır, 14 bin 905 yastık-çarşaf seti, 574 mutfak seti, 10 bin 47 ısıtıcı, 2 bin 810 katlanır yatak, 103 bin 411 battaniye ve 21 bin 573 termal battaniyenin deprem bölgesine ulaştırıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi
Mehmetçik deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım elini uzatıyor
Adalet Bakanı Bozdağ: (Depremle ilgili) İftira ve çarpıtma yapan ve yayanlar hakkında adli süreç işletilmektedir
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak
Yeni Malatyaspor, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiğini açıkladı

Benzer haberler

Mehmetçik deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım elini uzatıyor

Mehmetçik deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım elini uzatıyor

Adalet Bakanı Bozdağ: (Depremle ilgili) İftira ve çarpıtma yapan ve yayanlar hakkında adli süreç işletilmektedir

Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak

Yeni Malatyaspor, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiğini açıkladı

Yeni Malatyaspor, depremde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiğini açıkladı
Kazakistan ekibi Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarına başladı

Kazakistan ekibi Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarına başladı
THY, deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı

THY, deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet