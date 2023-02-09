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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde İstasyon Mahallesi'ndeki enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yürütülüyor
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Hatay'da enkazdan 2 yaşındaki çocuk 79 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı.

Muhammet Mutaf   | 09.02.2023
Hatay'da enkazdan 2 yaşındaki çocuk 79 saat sonra kurtarıldı

Erzurum

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerden Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.

Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı.

Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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