Hatay'da enkaz altından 55 saat sonra bir köpek kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki bir binanın enkazından depremden 55 saat sonra köpek çıkarıldı.
Hatay
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, Hatay'da yıkılan 600 Konut Sitesi'nde arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Arama kurtarma gönüllüsü ekipler, depremden 55 saat sonra enkazda bir köpeğe ulaştı.
Maltepe Belediyesine bağlı sağlık ekiplerince serum bağlanan köpeğin üzeri battaniyeyle örtüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.