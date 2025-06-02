Hatay'da devrilen midibüsteki 25 tarım işçisi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
Hatay
Mustafa K. (35) yönetimindeki 80 ABE 159 plakalı midibüs, Antakya-İskenderun kara yolunun Kıcı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 25 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.