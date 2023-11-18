Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay
Defne ilçesinde 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekipler, Harbiye ve Çekmece mahallesindeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde önlem aldı.
Binaların iş makinesiyle kontrollü yıkımının ardından çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.