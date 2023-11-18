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Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Salim Taş  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Defne ilçesinde 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekipler, Harbiye ve Çekmece mahallesindeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde önlem aldı.

Binaların iş makinesiyle kontrollü yıkımının ardından çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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