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Trabzon ve Rize'de kar nedeniyle 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Rize ve Trabzon'da iki gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Muhittin Sandıkçı, Seyit Ahmet Eksik  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Trabzon ve Rize'de kar nedeniyle 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Trabzon/Rize

Rize'nin yüksek kesimlerindeki yağışın ardından, İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerine bağlı 4'er köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, 5 iş makinesi yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yola buzlanmaya karşı tuz serpti.

Trabzon'un da yüksek kesimlerinde yağış aralıklara devam ediyor.

Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat ve Limonsuyu yaylaları ile Şekersu, Çayıroba ve Derindere mahallelerinin, Hayrat ilçesine bağlı da Sarmaşık Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı mahalle ve yayla yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmaları sürdürüyor.

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