Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 iş hanı kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 2 iş hanının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay
Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Yeni Camii Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 2 iş hanı iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.
İşlemin ardından çıkan molozlar kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.