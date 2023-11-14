Dolar
28.62
Euro
31.05
Altın
1,967.16
ETH/USDT
2,033.50
BTC/USDT
36,093.00
BIST 100
7,671.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti

Ali Kemal Akan  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.

Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'ın eşi Marieme Faye Sall ile görüştü
Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 14. gününde

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünya sisteminin kurulabilmesi için gayret sarf edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan TÜRSAB'a ziyaret

TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'i boykot kararı

TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'i boykot kararı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Balkanlarda yeni bir gerilimi, yeni bir çatışmayı asla istemiyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Balkanlarda yeni bir gerilimi, yeni bir çatışmayı asla istemiyoruz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet