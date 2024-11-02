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Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mehmet Bayrak, Ali Kemal Zerenli  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Hatay'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Hatay

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

"Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır"

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangının Harlısu Mahallesi'ndeki bazı evlere sıçradığı belirtildi.

Yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğü alanda tahliye tedbirlerinin alınmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Jandarma ve emniyet birimlerine bağlı TOMA’lar da yangına müdahale etmektedir. Ayrıca çevre illerimiz Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten yangına müdahale amacıyla araç ve personel görevlendirmesi talep edilmiştir. Harlısu mevkisinde yangının sıçradığı 4 eve müdahale edilerek yangın söndürülmüş olup aileler güvenli alana tahliye edilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Yangına havadan ve karadan 152 araç ve 479 personel ile yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir."

Harlısu Mahallesi sakinlerinden Yunus Emre Dağlı yangında evinin zarar gördüğünü belirtti.

Adem Gürler de alevlerin mahallerine yaklaşmasıyla bölgeden hemen uzaklaştıklarını dile getirdi.

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