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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Mehmet Bayrak  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Çevre illerden de desteğe gelen ekiplerle toplam 153 araç ve 523 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 95 hektarlık alan zarar gördü, bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Harlısu Mahallesi'ndeki 4 evin kısmen yangından etkilendiğini, 2 ahırın zarar gördüğünü açıklamıştı.

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