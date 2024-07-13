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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mehmet Bayrak, Ali Kemal Zerenli  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli - AA

Hatay

Avcılarsuyu ve Haymaseki mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 4 helikopter, 2 söndürme uçağı ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.


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