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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mehmet Bayrak, Salim Taş  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay

Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 60 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.


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