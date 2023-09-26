Dolar
27.25
Euro
28.84
Altın
1,903.34
ETH/USDT
1,584.50
BTC/USDT
26,183.00
BIST 100
8,326.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti

Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Lina Boettcher, Bartın'da Müslüman oldu.

Akif Yaman  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti

Bartın

Kentte tatil yapan Almanya'daki komşularını ziyarete gelen Boettcher, yaptığı araştırmalar sonucu ilgi duyduğu İslamiyet'e geçmek için İl Müftülüğüne başvuruda bulundu.

Müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde Kur'an-ı Kerim okundu, Müftü Yardımcısı Hulusi Güner, Boettcher'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Boettcher, "Havva" ismini aldı.

Güner de Boettcher'i kutlayarak, "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Boettcher, kelimeişehadet getirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti
Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM'in Türkiye aleyhindeki "Yalçınkaya" kararına tepki
MSB: Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11'i FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı
Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti

Alman Lina Boettcher, ziyaret için geldiği Bartın'da İslamiyet'i seçti

Hollanda'da devletin Müslümanları ve İslami kurumları gizlice araştırdığı ortaya çıktı

Almanya Cumhurbaşkanı: İslam'ın çeşitliliği de 5 milyonun üzerindeki Müslüman da ülkemize aittir

Kanadalı savcı: Müslüman aileyi katleden saldırgan "beyaz milliyetçiliğinden" ilham aldı

Kanadalı savcı: Müslüman aileyi katleden saldırgan "beyaz milliyetçiliğinden" ilham aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet