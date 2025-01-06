Dolar
35.31
Euro
36.66
Altın
2,635.14
ETH/USDT
3,661.60
BTC/USDT
101,529.00
BIST 100
10,085.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da "Mehmet Akif İnan Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kişiyi ısıran köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

Lale Köklü Karagöz  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpek, 10 ve 52 yaşlarındaki 2 kişiyi ısırdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gözetim altına alınan ve bir süre sonra ölen köpekte kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine mahalle "Kuduz Riskli Alan" ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı.

Aşılanan ve sağlık durumları iyi olan 2 kişinin sağlık durumu ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilgili aile hekimince düzenli takip ediliyor.

Öte yandan ekipler, mahallenin giriş ve çıkışına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
AB Türkiye Delegasyonu, ETIAS uygulamasından Türkiye'nin etkilenmeyeceğini bildirdi
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyiz, risk görürsek gerekli adımları atarız

Benzer haberler

Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Ticaret Bakanı Bolat: Hataylı esnaflarımızın kullanımına 200 milyon lira daha finansman kaynağı sağladık

Ticaret Bakanı Bolat: Suriye'ye 40 bine yakın geri dönüş gerçekleşti

Hatay'da dağcılar Amanos Dağları'ndaki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi

Hatay'da dağcılar Amanos Dağları'ndaki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi
"Karantina" filmi, 10 Ocakta vizyona girecek

"Karantina" filmi, 10 Ocakta vizyona girecek
Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı

Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet