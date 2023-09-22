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Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

Lale Köklü Karagöz  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Atatürk ve Cebrail mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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