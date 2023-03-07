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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hamdi Çelikbaş  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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