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Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Şükrü Gündüz  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Istanbul

Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) salı günü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır." denildi.

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