Dolar
32.53
Euro
35.37
Altın
2,333.79
ETH/USDT
3,805.00
BTC/USDT
70,853.00
BIST 100
10,346.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.37'de merkez üssü Samandağ olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 6,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbarın gelmediği ve gelişmelerin ekiplerimizce takip edildiği, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adım adım planlanan harekat: Kıbrıs Barış Harekatı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Türkiye ziyaretiyle stratejik ilişkilerin pekişmesi umuluyor
Adliyede sessizlerin sesi oluyor
Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerindeki kıyafetle Gazze'deki saldırılara dikkat çektiler
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti

Depremde yıkılan apartmanın müteahhidi yan binayı, şantiye şefi müteahhidi suçladı

Ney imal eden Hataylı imam, tarihi caminin avlusunda dinleti sunuyor

Ney imal eden Hataylı imam, tarihi caminin avlusunda dinleti sunuyor
Emekli öğretmen, tarihi külliyede açtığı atölyede çocukları sanatla tanıştırıyor

Emekli öğretmen, tarihi külliyede açtığı atölyede çocukları sanatla tanıştırıyor
Fotoğraf çekimlerine 54 yıllık bisikletiyle gidiyor

Fotoğraf çekimlerine 54 yıllık bisikletiyle gidiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet