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Emine Erdoğan'dan, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası mesajı

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi" hareketlerinin ulaştığı üstün başarının, çevre sorunlarında bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Şaduman Türkay, Çağla Koç  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Emine Erdoğan'dan, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, medeniyet tarihinin emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre mirası sunduğunu dile getirdi.

Sonraki nesillere çöp dağları bırakmamak için bu mirası koruyup yaşatmakla mükellef olunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Durduğumuz yol ayrımında, doğanın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde. Günlük yaşantımızı çevre dostu bir yaşam kültürüyle sürdürerek, ortak evimizi kurtarabiliriz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Zira Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketlerinin ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi. Sıfır Atık hareketini benimseyen vatandaşlarımızın, bilhassa gençlerimizin gönüllü gayretlerini gördükçe, iklim krizine karşı mücadeleye olan inancım da pekişiyor. Türkiye'nin öncülüğünde, Sıfır Atık hareketiyle başlayan uyanışın, dünyayı bertaraf edemediği atık yükünden tamamen kurtardığımız günlerin habercisi olmasını diliyorum."

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