Dolar
18.83
Euro
20.25
Altın
1,882.97
ETH/USDT
1,674.50
BTC/USDT
23,181.00
BIST 100
4,186.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'da Zafer mahallesi Hakimbey apartmanı enkazında bulunan 2 yaralıyı kurtarma çalışması devam ediyor Malatya Tevfik Temelli caddesindeki çöken binalarda arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor İskenderun limanındaki yangına yangın söndürme uçağı ve helikopterleri ile müdahale ediliyor
logo
Gündem

Hatay'da 2 kadın 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 kadın, 56 saat sonra kurtarıldı.

Onur Orhan, Serhat Yağız   | 08.02.2023
Hatay'da 2 kadın 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Sakarya'nın Kaynarca ilçe belediyesi ekipleri, Hatay itfaiyesiyle Çetillik Mahallesi'nde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Kardelen Sokak'taki Lojmanlar Apartmanı'ndan ses geldiğini duyan ekipler, yaklaşık 56 saat sonra Ece Turan ve Ece Bağdidi'yi enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Sedye yardımıyla alkışlar eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edilen 2 kadın, tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta Mehmetçik küçük kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı
İstanbul'da kar yağışı yarın öğlene kadar aralıklarla sürecek
AFAD depremde hayatını kaybedenlerin kimliklendirme ve defin hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı
Kahramanmaraş merkezli depremler "bölgedeki yaklaşık 500 yıllık sismik sessizliği bozdu"
Almanya'da yaşayan gurbetçilerin topladığı yardım malzemeleri Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Gölbaşı'nda 69 yaşındaki kişi enkazdan 57 saat sonra kurtarıldı

Gölbaşı'nda 69 yaşındaki kişi enkazdan 57 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir kişi 56 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da 2 kadın 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Azerbaycan, Macaristan, Meksika ve İngiltere'den arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi

Azerbaycan, Macaristan, Meksika ve İngiltere'den arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi
İskenderun'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı

İskenderun'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı
Osmaniye'de depremden 36 saat sonra üç kardeş enkazdan kurtarıldı

Osmaniye'de depremden 36 saat sonra üç kardeş enkazdan kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet