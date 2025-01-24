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Hatay'da 13 bin 980 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için inşa edilen 13 bin 980 konutun kurayla hak sahipleri belirlendi.

Salim Taş  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Hatay'da 13 bin 980 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi

Hatay

Antakya, Arsuz, Defne, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Altınözü, Belen, Erzin, Hassa, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 9 bin 749, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 3 bin 55 ve Emlak Konut tarafından yapılan 1176 konutun kura çekimi AFAD Başkanlığı'nda noter huzurunda yapıldı.

AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanan kura çekiminin sonuçları e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenilebilecek.

Öte yandan il genelinde bugüne kadar teslim edilen 32 bin 160 konutla birlikte hak sahipleri belirlenen konut sayısı 46 bin 140 oldu.

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Hatay'da 13 bin 980 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
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