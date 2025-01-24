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Türkiye'den Endonezya’daki sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Java Adası'nda aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Muhammet Tarhan  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Türkiye'den Endonezya’daki sel ve heyelanda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Endonezya’nın Orta Cava Eyaleti’nde meydana gelen sel ve heyelanın neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Endonezya'nın Java Adası'nda aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişiden haber alınamadığı bildirilmişti.

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