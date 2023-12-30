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Hatay İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Mert Murat Yaşar  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Hatay İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Mert Murat Yaşar / AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, ilçedeki Kurtuluş Mahallesi'nde sürdü.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de çalışmaları yerinde inceledi.

Demiryürek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince ilçede tespit edilen ağır hasarlı bina sayısının 3 bin 298 olduğunu ve bunlardan 2 bin 704'ünün yıkımının tamamlandığını belirtti.

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