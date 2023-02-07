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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulunuyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Konutlar bölgesinde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.
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Hatay Belen'de enkazdan bir kişi sağ kurtarıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın enkazından bir kişi kurtarıldı.

Mert Murat Yaşar   | 07.02.2023
Hatay Belen'de enkazdan bir kişi sağ kurtarıldı Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 2 katlı bir binanın enkazında AFAD ekiplerinin koordinesinde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda ekipler binanın enkazında 50 yaşındaki Hala Nurullah'a ulaştı.

Enkazdan yaralı olarak kurtarılan kadın, hastaneye sevk edildi.

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