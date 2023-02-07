Hatay Belen'de enkazdan bir kişi sağ kurtarıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın enkazından bir kişi kurtarıldı.
Hatay
Sarımazı Mahallesi'nde yıkılan 2 katlı bir binanın enkazında AFAD ekiplerinin koordinesinde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda ekipler binanın enkazında 50 yaşındaki Hala Nurullah'a ulaştı.
Enkazdan yaralı olarak kurtarılan kadın, hastaneye sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.