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Hastalar, sağlık ekiplerince sandıklara götürülerek oylarını kullandı

Amasya'da rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen Bekir (78) ve Dudu (73) Ülker çifti, ambulansla Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne getirildi.

Cihan Okur, Özgür Alantor  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Hastalar, sağlık ekiplerince sandıklara götürülerek oylarını kullandı

Amasya

Ülker Çifti, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak sedye ile oy kullanacakları sınıfa kadar götürüldü.

Oyunu kullandıktan sonra ambulansa getirilen Bekir Ülker, gazetecilere, "Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin. Oyumu kullandım, ambulansla geldim. Allah razı olsun, Allah devlete zeval vermesin." dedi

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 13 ambulans, 12 hizmet aracı ve 75 personel, gün boyunca hastaların hizmetinde oldu.

Kastamonu

Kastamonu'da engelliler ile evde sağlık hizmeti alanlar, özel araçlarla taşındı, yatağa bağımlı hastalar ise seyyar sandıkta oy kullandı.

Kent merkezinde 20 hasta, evlerine getirilen sandıklarda vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünce 20 ambulans, gün boyunca hastalara hizmet verdi.

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