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Hasan Ali Yücel, vefatının 64. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, vefatının 64. yıl dönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Fatih Gökbulut  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Hasan Ali Yücel, vefatının 64. yıl dönümünde mezarı başında anıldı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, beraberindeki milletvekilleri, bazı sendikaların temsilcileri ve Yücel'in torunu Ali Eronat katıldı.

Anma etkinliğinde Yücel'in mezarına çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Burada konuşan Özçağdaş, büyük devlet adamlarının milletler için her zaman bir talih olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, fikir ve eylem dünyası büyük bir lider olduğunu, aynı zamanda bu büyük fikir ve eylem dünyasını daha da genişletebilecek yeni Mustafa Kemaller bulabildiğini belirten Özçağdaş, Hasan Ali Yücel'in o Mustafa Kemallerden biri olduğunu söyledi.

Özçağdaş, öğretmen olan Yücel'in Birinci Milli Eğitim Şurası'nı topladığını, ilk İslam ansiklopedisini, büyük dünya eserlerini Türkçeye çevirdiğini anlattı.

Türkiye'nin büyük düşünürlere, büyük eylem ve dava insanlarına, devlet adamlarına minnet duyduğunu vurgulayan Özçağdaş, "Halkımızın, bugün okullarda okuyan 19 milyon çocuğumuzun şükran duyguları vardır. Sayın Hasan Ali Yücel'e kıymetli eşleri Refika Yücel'e ve 'hayatta ben en çok babamı sevdim' diyen büyük şairimiz Can Yücel'e Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar Türkiye'ye yaptıkları bütün katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Hasan Ali Yücel'in torunu Ali Eronat ise Yücel'in 1954'te bir kitabın cildine yazdığı notta, "8 Mart 1954 tarihinde, 15 yıl sonra, bir gecenin sabaha karşısında gönlüm huzur ve iftiharla dolu bu cildi karıştırdım. Benden sonra geleceklere bundan kıymetli ne verebilirim diye düşündüm. Olsa olsa bu işleri yapmama imkan veren milletime minnetimi." ifadelerine yer verdiğini dile getirdi.

Eronat, Yücel'in minnetle doğduğunu ve minnetle hayatını kaybettiğini söyledi.

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