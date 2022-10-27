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Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

Spor basınının duayenlerinden Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı.

Süha Gür   | 27.10.2022
Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

97 yaşında vefat eden Halit Kıvanç'ın Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenazesine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim ile sevenleri katıldı.

Kıvanç, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.


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Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı

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