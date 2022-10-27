Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı
Spor basınının duayenlerinden Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul
- Sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç 97 yaşında vefat etti
- Televizyon ve radyo tarihinin duayen sunucusu: Halit Kıvanç
97 yaşında vefat eden Halit Kıvanç'ın Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenazesine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim ile sevenleri katıldı.
Kıvanç, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
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