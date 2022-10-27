Dolar
18.61
Euro
18.58
Altın
1,660.98
ETH/USDT
1,567.20
BTC/USDT
20,683.00
BIST 100
3,950.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşuyor
logo
Gündem

TOKİ konutları sanal gerçeklik gözlüğüyle İstanbul'da vatandaşlara gösterildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılacak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yer alan evler sanal gerçeklik gözlüğüyle İstanbul'da vatandaşlara gösterildi.

Kübra Kara   | 27.10.2022
TOKİ konutları sanal gerçeklik gözlüğüyle İstanbul'da vatandaşlara gösterildi Fotoğraf: Kübra Kara / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında hazırlanan "İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa" tanıtım tırı, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Tırda, İstanbullulara sanal gerçeklik gözlüğüyle TOKİ evleri hakkında bilgi verildi. Sanal gerçeklik gözlüğünü takanlar, TOKİ'nin yapacağı evlerin içini görme fırsatı buldu.

TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, projeyle ilgili vatandaşların aklına takılan soruların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan ve il il gezen tırdaki yetkililer tarafından cevaplandığını söyledi.

Tırla 50 ilin gezileceğini belirten Çelik, şu bilgileri verdi:

"Başvurular internet üzerinden 28 Ekim'de, banka şubelerinde ise 31 Ekim'de sona eriyor. 5 araçlık tanıtım tırımız 31 Ekim'e kadar, arsalar için ise 7 Kasım'a kadar bilgi vermeye devam edecek. İlk etapta Kırşehir, Konya, Yozgat, İstanbul'da bulunduk ve konutlarla ilgili vatandaşların sorularını cevapladık. En çok gelen soru, teslim tarihinde nasıl bir konuta sahip olacaklarına ilişkin. Bunu da sanal gerçeklik gözlüğüyle vatandaşlara gösteriyoruz. Konutlarda kullanılacak malzemeleri merak ediyorlar. Bu gözlükle odaları, kullanılan malzemeleri, balkonları görme imkanı buluyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin Belediyesi 10 bin 3 üniversite öğrencisinin ailesine maddi destek sağlıyor
Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın ölümüyle ilgili 4 şüpheli daha adliyede
Adıyaman'da terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasındaki kumpas davasında ara karar
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülecek

Benzer haberler

TOKİ konutları sanal gerçeklik gözlüğüyle İstanbul'da vatandaşlara gösterildi

TOKİ konutları sanal gerçeklik gözlüğüyle İstanbul'da vatandaşlara gösterildi

İzmir'de TOKİ tarafından depremzedeler için 2 yılda 2 bin 245 konut yapıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabının temelleri atılacak

Bakan Kurum: Vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın rekor bir başvuruyla sosyal konut projesini sahiplendi

Bakan Kurum: Vatandaşımız 7,5 milyonu aşkın rekor bir başvuruyla sosyal konut projesini sahiplendi
Sosyal konutta ilk kazmanın vurulmasıyla 250 alt sektörde hareketlilik bekleniyor

Sosyal konutta ilk kazmanın vurulmasıyla 250 alt sektörde hareketlilik bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet