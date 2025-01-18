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Haliç'te seyir halindeki teknelerin çarpışması kamerada

Haliç'te seyir halindeki 2 teknenin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Mert Karaca, Yağız Ekrem Çiftçi  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Haliç'te seyir halindeki teknelerin çarpışması kamerada

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 16 Ocak'ta Eyüp İskelesi'ne doğru ilerleyen yolcu teknesine, o sırada yanından geçen başka bir tekne çarptı.

Kazanın ardından Kasımpaşa İskelesi'ne yanaşan tekneden yolcular tahliye edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada, teknelerde hasar oluştu.

Kaza anı, o sırada bölgede bulunan başka bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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