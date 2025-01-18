Haliç'te seyir halindeki teknelerin çarpışması kamerada
Haliç'te seyir halindeki 2 teknenin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, 16 Ocak'ta Eyüp İskelesi'ne doğru ilerleyen yolcu teknesine, o sırada yanından geçen başka bir tekne çarptı.
Kazanın ardından Kasımpaşa İskelesi'ne yanaşan tekneden yolcular tahliye edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada, teknelerde hasar oluştu.
Kaza anı, o sırada bölgede bulunan başka bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.