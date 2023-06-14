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Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Sayim Harmancı  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Sayim Harmancı / AA

Hakkari

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısını yineledi.

Eyleme destek veren Naime Kutlar, grup adına yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran'da şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Dağa kaçırılan ve kandırılan çocuklarına kavuşmak, seslerini duyurmak için mağdur edilmiş aileler olarak bir araya geldiklerini belirten Kutlar, 46 haftadır haykırdıklarını ve haykırmaya devam edeceklerini aktardı.

Çocuklarının kimsenin piyonu olmayacağını ifade eden Kutlar, şunları kaydetti:

"Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz, teröre lanet ediyoruz. Buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Gün birlik, beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Ailelere bazı şehit yakınları da destek verdi.

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