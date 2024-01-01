Dolar
29.37
Euro
32.62
Altın
2,062.89
ETH/USDT
2,288.80
BTC/USDT
42,443.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlakların oluştuğu tespit edildi.

Sayim Harmancı  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi

Hakkari

Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamlığına giderek İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, ilgili kurum amirlerinden depremin meydana getirdiği tahribat ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, Yüksekova merkezli meydana gelen 3,5, 4,4 ve 4,5 büyüklüğündeki depremlerden sonra ivedi şekilde saha taramasının yapıldığını belirtti.

AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen ihbarlar sonucu bölgeye hasar tespit ekiplerinin yönlendirildiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yapılan tarama sonucunda genel hayata olumsuz yönde etki edebilecek bir tespit bulunmamakla birlikte gelen ihbarlar sonucunda 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edilmiş olup, bu çatlaklar için hasar tespit komisyonu görevlendirilmiştir. Ekiplerimiz olası bir artçı deprem nedeniyle oluşabilecek risklere karşı ivedilikle çalışmakta, vatandaşlarımız için gerekli bildirimler ve tedbirler alınacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
İstanbul'da yeni yıl coşkusu
400 milyon liralık büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete çıktı
Fatmanur Altun "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne ilişkin konuştu
Ankara Valisi Şahin, yeni yıl dolayısıyla polis ve jandarma personelini ziyaret etti

Benzer haberler

Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi

Hakkari'deki depremlerde 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi

Hakkari'de 2 deprem

Bosna Hersek'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Papua bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Papua bölgesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Hakkari'deki kayak merkezinde yılbaşı hareketliliği

Hakkari'deki kayak merkezinde yılbaşı hareketliliği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet