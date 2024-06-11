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Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari'de, yolları kar nedeniyle kapalı olan üs bölgelerine ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Hikmet Temeş  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte haziran ayında da karla mücadele sürüyor.

Karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Göllerbaşı, Düztepe, Binbir Tepe ve Davulcu üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreye vardığı bölgelerde zor şartlarda görev yapan ekipler, bölgenin engebeli coğrafyası nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Ekipler, söz konusu yolları kısa sürede açarak üs bölgelerine ulaşımı sağlamayı hedefliyor.

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