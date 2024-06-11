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Bakan Fidan, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumu için bulunduğu Rusya'da Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile ayrı ayrı görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Bakan Fidan, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

Ankara/Moskova

Bakanlık, X sosyal medya platformundan, Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı mevkidaşı Selassie ve Belaruslu mevkidaşı Aleynik ile bir araya geldiği bildirildi.

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Bakan Fidan, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

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